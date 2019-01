Stilstaan en toch motor laten draaien? 130 euro boete 23 januari 2019

00u00 0

Stilstaan met de wagen maar toch nog even de motor laten draaien, is vanaf 1 maart in Wallonië een milieuovertreding die je 130 euro kan kosten. De maatregel werd al in 2017 aangekondigd door Waals milieuminister Carlo Di Antonio (cdH). De motor laten draaien na het beëindigen van een manoeuvre wordt een milieuovertreding van het type 2, waarvoor boetes van 50 tot 100.000 euro kunnen worden uitgeschreven. De woordvoerder van de minister stelt dat de onmiddellijke inning voor het laten draaien van de motor 130 euro zal bedragen. "Moet er een administratief pv gestuurd worden, kan dat bedrag nog oplopen", preciseert hij. Het laten draaien van de motor was al strafbaar volgens de wegcode, maar werd haast nooit beboet. De administratieve boete wordt nu een middel in de strijd tegen milieuvervuilend gedrag.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN