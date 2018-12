Stilaan weer gelukkig, maar nog denkend aan z'n 'schoon madam' 13 Stefaan Degand 27 december 2018

00u00 0

Dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel, hoe aardedonker het er daar misschien ook uitziet: dat toonde Stefaan Degand (40), in wat zich aankondigde als een aartsmoeilijk jaar. In de zomer van 2017 verloor de acteur zijn vrouw en hun ongeboren kind aan een bacteriële hersenvliesontsteking. Hij bleef ontredderd achter met z'n driejarige dochter, maar zette door en hervond beetje bij beetje z'n geluk. Hij kwam weer op tv, leerde praten over z'n verlies en botste een paar maanden geleden ook pardoes weer op de liefde. De acteur geniet langzaamaan weer van het leven en doet dat met het grootste respect voor z'n overleden vrouw Julie. "Mijn schoon madam", zoals hij nog altijd liefdevol naar haar verwijst. (VSH)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN