Stijn uit Diest lijkt als twee druppels water op Ed Sheeran: "Plots haalde op Werchter iedereen zijn gsm boven" VLAAMSE LOOKALIKE HOORT OVERAL WAAR HIJ KOMT GEFLUISTER Sven Ponsaerts

03 juli 2018

05u00 0 De Krant Het Britse popidool Ed Sheeran heeft ons land weer verlaten. Of toch niet helemaal, want Vlaanderen heeft z'n eigen 'Ed'. Het leven van Stijn Saenen (25) uit Diest ziet er anders uit sinds de rosse wereldster z'n baard heeft laten groeien. "Hij is op mij beginnen te lijken, niét omgekeerd."

"Wist ik zeven jaar geleden veel wie Ed Sheeran was", lacht Stijn Saenen. "Via Facebook kwamen toen al de eerste berichten: dat ik leek op die rosse Brit. Ik heb zijn naam moeten googelen. En inderdaad: straffe gelijkenis. Hoe bekender hij werd, hoe meer ik erover aangesproken werd. Sinds ongeveer drie jaar is het pas écht zot." Overal waar hij komt, hoort hij wel gefluister. Op plaatsen waar veel volk is, duiken ook de selfiejagers op. "Twee jaar geleden heb ik het op Rock Werchter eens geteld: 40 selfies", zegt de jonge IT'er.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN