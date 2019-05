Exclusief voor abonnees Stijn Stijnen naar rechter voor stalking 29 mei 2019

Ex-profvoetballer Stijn Stijnen moet voor de correctionele rechter komen wegens stalking, heeft de Hasseltse raadkamer beslist. Stijnen, nu trainer bij amateurclub Patro Eisden, zou de ex-voorzitter van Sporting Hasselt lastiggevallen hebben. In 2012 werd Stijnen er voorzitter, een rol die hij in 2015 doorgaf aan ondernemer Bart Casters, maar het boterde niet tussen de twee. Stijnen werd ontslagen en zou Casters en een bestuurslid achtervolgd hebben omdat hij nog recht zou hebben op geld. De ex-keeper werd ook beschuldigd van poging tot afpersing, maar daarvoor wordt hij niet vervolgd. Volgens de advocaat van Sporting en Casters wordt het "zeker boeiend" in de rechtbank. (BVDH)