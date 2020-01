Exclusief voor abonnees Stijn Desmet (5de op EK) ambitieus richting WK 28 januari 2020

SHORTTRACK

Stijn Desmet en zus Hanne mogen op een geslaagd EK in Debrecen (Hongarije) terugblikken. Stijn finishte met onder meer een vierde plek op de 1.500m en een vijfde plaats op de 500m als vijfde in de eindstand. Op de 3.000m strandde hij als tweede op een zucht van het goud: "Maar dat is geen olympische afstand en heeft niet zo'n aanzien, je krijgt er ook geen medaille voor", zegt Stijn Desmet. "Mijn niveau op zich is goed. Ik ben alleen ontgoocheld dat ik geen medaille op een individuele afstand haalde." Zus Hanne finishte als achtste in het eindklassement. Beiden werken nu richting het WK in Seoul in maart. Stijn: "Dat niveau ligt nog een stuk hoger. De top is heel breed. Een medaille durf ik niet te verwachten, maar ik hoop op een topachtplek in de afstanden. Over enkele weken wil ik in de laatste wereldbekers in Dresden en Dordrecht finales schaatsen. Daar starten we ook met een relayteam. We willen ons later ook als team plaatsen voor de Winterspelen in 2020." (BF)

