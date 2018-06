Stijn Coninx heeft affiche van z'n Bende van Nijvel-film klaar 05 juni 2018

Het is nog wachten tot 10 oktober tot 'Niet schieten' uitkomt, de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel. Maar intussen heeft de regisseur z'n filmaffiche en trailer klaar. Op de poster zijn vijf robotfoto's te zien van Bendeleden, die in de jaren 80 roofovervallen pleegden op onder meer Delhaize-supermarkten. Daarbij vielen 28 doden. 'Niet schieten' vertelt het levensverhaal van David Van de Steen. Hij raakte in 1985 zwaargewond bij de laatste moordpartij van de Bende in Aalst en zag hoe zijn ouders en zus werden gedood. De film begint bij die gebeurtenissen en loopt verder over een periode van meer dan 25 jaar. Jonas Van Geel vertolkt de rol van David, zijn grootvader wordt gespeeld door Jan Decleir. Ook Tom Van Dyck, Inge Paulussen, en Lucas Van den Eynde doen mee. (TDS)

