Stijging ziekenhuisopnames "beetje verontrustend" 22 mei 2020

00u00 0

Het aantal ziekenhuisopnames is drie dagen op rij gestegen: de meest recente stijging ging van 43 naar 71. "Een beetje verontrustend", vindt Herman Goossens, diensthoofd Klinische Biologie van het UZ Antwerpen. Of de lichte stijging door de uitbreiding van de bubbel en de opening van de winkels komt, is nog niet zeker. "In een verlengd weekend is het heel moeilijk om dat nu al correct in te schatten", aldus Goossens. Ten vroegste dinsdag zou duidelijk zijn hoe groot het 'Moederdageffect' is. "Er zal wellicht een stijging zijn", denkt Goossens. Een tweede golf verwacht hij niet. Het goede nieuws is dat het cijfer onder de 100 blijft. "71 opnames is uiteindelijk een zeer laag getal." De totale ziekenhuisbezetting daalde overigens naar 1.448, omdat 141 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Ook op intensieve zorg is er opnieuw sprake van een daling: daar liggen 277 coronapatiënten, dat zijn er 36 minder. Er werden 37 overlijdens gemeld. (SRB)

