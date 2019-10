Exclusief voor abonnees Stijgende zeespiegel bedreigt drie keer zoveel mensen als gedacht 31 oktober 2019

Niet 80 miljoen, maar 300 miljoen mensen wonen vandaag in een gebied dat tegen 2050 minstens één keer per jaar onder water zal lopen. Tegen het einde van deze eeuw zou het mogelijk gaan over 420 tot zelfs 630 miljoen mensen wereldwijd.

