Exclusief voor abonnees Stig straalt bij bezoek aan Tour 19 juli 2019

Na een zware val in de Baloise Belgium Tour belandde hij in 2016 in een diepe coma. Ruim drie jaar later was Stig Broeckx (29) gisteren, als gast van 'Vive Le Vélo', op bezoek in de Tour. "Ik wil gewoon... genieten! Toen ik hier woensdagavond aankwam en met het Lotto-busje doorreed naar het rennershotel in Toulouse, was het meteen champagne (na de etappezege van Caleb Ewan, red.). Ideaal", vertelde Broeckx aan VTM NIEUWS. André Greipel, Wout van Aert, de Lotto-renners: allemaal beleefden ze een warm weerzien met Stig.

