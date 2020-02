Exclusief voor abonnees Stig Broeckx 21 februari 2020

Fantastisch, dat interview met Stig! Het toont tot wat een mens in staat kan zijn. Coma, problemen met bewegen en spreken, niemand die je moed inspreekt... en toch heeft hij gewonnen.

Ik weet wat hij moest doorstaan, omdat ik bijna hetzelfde meegemaakt heb. Ongeval met mijn motor, en daarna in een coma beland, hersenletsel, en zelfs in een rolstoel omdat mijn benen en linkerarm niet meer wilden meewerken. Ik had dezelfde lijfspreuk als Stig: onkruid vergaat niet. I'll be back! Door onder goede begeleiding maanden te blijven trainen, proberen te bewegen, en zeker ook te huilen en roepen als het weer niet ging, heb ik alles kunnen overwinnen. Ik heb nu weer volledige controle over armen en benen. Ik hef wel geen 100 kilo meer zoals vroeger. Et alors? Net als Stig heb ik bewezen wat een mens kan met de juiste motivatie en drive. En dat is enorm veel!

Aan iedereen die met de gevolgen van een ongeval of wat dan ook kampt, wil ik deze raad geven: blijven proberen, vechten, roepen en soms huilen, maar vecht tot je je doel bereikt heb. Het kan!

Naam bekend

