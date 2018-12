Stig Broeckx sloopt weer een limiet 18 december 2018

Stig Broeckx heeft zo'n 2,5 jaar na zijn zware val in de Ronde van België een nieuwe stap gezet in zijn herstel. De 28-jarige ex-prof ging gisteren op eigen initiatief een inspanningstest afleggen in het Energy Lab in Beringen. Sportcoach Paul Van Den Bosch, die Broeckx wekelijks begeleidt, stuurde gisteren een vleugje geluk de Twitterwereld in. Op een foto die de coach postte is een lachende Broeckx op een racefiets te zien. "Stig voelde zich klaar om een inspanningstest te komen afleggen", legt Van Den Bosch uit. "Dit is een nieuwe stap, zonder dat er verwachtingen geschept moeten worden. De tests zijn voor Stig een stimulans om beter te worden, want die mentaliteit van een topsporter is er nog steeds. Hij kan op basis van zijn waarden zien dat hij evolueert, een trigger."

