Stig Broeckx fietst opnieuw 2,5 JAAR NA CRASH 19 november 2018

00u00 0

Hartverwarmend in deze kille dagen, dit beeld. Bijna tweeënhalf jaar na zijn zware val in de voorlaatste etappe van de Ronde van België komt Stig Broeckx (28) opnieuw aan fietsen toe. De onfortuinlijke renner van Lotto-Soudal maakte in zijn teamtrui een tochtje met de mountainbike langs onder meer de uitkijktorens van Dessel en Lommel en deelde de beelden via zijn Instagram-account. Broeckx werd op 28 mei 2016 meegesleurd door twee wedstrijdmotoren die het peloton wilden inhalen en daarbij ten val kwamen. Hij lag na het ongeluk een tijdlang in (vegetatieve) coma en revalideert nog steeds intensief. (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN