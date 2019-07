Exclusief voor abonnees Stig Broeckx beloond voor moed 12 juli 2019

00u00 0

'Geef die man een medaille voor moed en doorzettingsvermogen', hoor je weleens in de volksmond. Precies daarvoor heeft Stig Broeckx (29) het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap gekregen. De wielrenner die na een horrorcrash in 2016 6,5 maand in coma lag, kreeg het eremetaal uit handen van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Maar ook Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) deelden in de vreugde. (DB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis