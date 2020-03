Exclusief voor abonnees Stig Broeckx als vedette onthaald op première van 'zijn' film 04 maart 2020

00u00 0

Drie volle filmzalen in de Antwerpse Kinepolis, een gouden ster voor de held van de avond en, vooral, veel emoties. Dat was de première van 'De Stig', de documentaire van Eric Goens en Diederd Esseldeurs over ex-profwielrenner Stig Broeckx, die in 2016 zwaar ten val kwam. En het was vooral Stig zelf die mocht schitteren op 'zijn' première. Naast zijn nieuwe vriendin Marlies en zijn fiere ouders Peter en Marie-An. Er waren ook tal van bekende gezichten uit de wielerwereld bij, onder wie Lotto-Soudal-ploegleider Herman Frison, ex-veldrijders Sven Nys en Niels Albert, ex-wielrenner Ludo Dierckxsens en sportcoach Paul Van Den Bosch. De belangstelling voor 'De Stig' is zo groot dat Kinepolis heeft beslist om de film ook volgende week te programmeren. Vanaf volgende woensdag in alle Kinepolis-bioscopen, telkens om 17 en 20 uur. (MC)

Aanbieding loopt nog 01 dag 18 uren 30 minuten 46 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode