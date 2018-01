Stiftertje Hanni beslissend 22 januari 2018

Sofiane Hanni besliste met een technisch pareltje de wedstrijd. Op slag van rust stifte hij de bal mooi over doelman Vukovic. Toch was er ook een kleine schaduwzijde aan zijn avond. Hanni liep tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en is woensdag geschorst tegen Waasland-Beveren. Het voordeel is dan weer wel dat hij er zondag zeker bij zal zijn tegen Standard. "Maar denk nu niet dat ik opzettelijk een kaart pakte. Je kan niet zomaar je wedstrijden uitkiezen. Zo werkt het niet", benadrukte de Anderlechtse kapitein. "Dat ik de ploeg opnieuw over de streep trok, is mooi, maar het was vooral een prima collectieve prestatie. Tegen tien man hadden we de match misschien wel iets vroeger moeten dood maken." (KDC)

