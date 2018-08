Stierf Roy Orbison door dieetverslaving? 01 augustus 2018

Dat de Amerikaanse zanger Roy Orbison (foto) in 1988 op 52-jarige leeftijd stierf aan een hartaanval, was al bekend. Maar volgens een nieuwe Amerikaanse documentaire zou dat hartfalen veroorzaakt zijn door de dieetobsessie van de zanger van 'Pretty Woman'. "Roy was dol op eten, maar voor z'n optredens hongerde hij zich uit", zegt patholoog Michael Hunter. "Hierdoor waren er periodes waarin hij erg veel bijkwam, waarna hij even later drastisch op dieet ging. Dat werd een vicieuze cirkel, wat een enorme belasting voor z'n hart vormde. Orbison heeft ongetwijfeld waarschuwingssignalen van z'n lichaam gekregen, maar hij heeft ervoor gekozen om die lange tijd te negeren. Toen hij enkele maanden voor z'n dood ook nog eens intensief begon te fitnessen, kon z'n lichaam dat niet aan." (IDR)

