Exclusief voor abonnees Stierenrennen Pamplona: acht mensen gespietst 15 juli 2019

00u00 0

Bij de stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona werden dit jaar acht mensen door een stier gespietst. Zo ook gisteren: een 46-jarige Amerikaanse toeschouwer wilde een selfie nemen toen een stier hem op de horens nam. Het is van 2009 geleden dat er een dode viel tijdens het festival in Pamplona.

In totaal moest het Rode Kruis 504 deelnemers te hulp schieten.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis