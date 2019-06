Exclusief voor abonnees Stiekem soldaat Voorgelezen 15 juni 2019

00u00 0

Na 'Jonkvrouw' en 'Galgenmeid', twee bekroonde jeugdromans die hij schreef met zijn maat Pat van Breirs, probeert Jean-Claude van Rijckeghem het voor het eerst in zijn eentje in 'IJzerkop': alweer een stukje geschiedenis verpakt in een spannend verhaal over een dappere meid in gevaarlijke tijden.

1808, de Gentse Stans is achttien en droomt van de wijde wereld verkennen. Tot haar vader failliet gaat en ze met een oude rijkaard moet trouwen. Goed voor even, maar in Parijs wonen lijkt haar toch fijner. Dus vlucht Stans in mannenkleren naar Frankrijk, waar ze soldaat wordt in het leger van Napoleon. Meer verklappen over dit uitstekend geresearchte avontuur zou zonde zijn, maar het overstijgt moeiteloos het label 'young adult'. Mocht de auteur je bekend voorkomen: hij was scenarist voor een reeks Vlaamse films, waaronder 'Aanrijding in Moscou'.

IJzerkop. Jean-Claude van Rijckeghem.

Querido's Uitgeverij. € 17,99

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis