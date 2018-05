Stiefvader staat niet terecht voor "moord met giftige pasta" 02 mei 2018

00u00 0

De dertiger die beweerde dat hij zijn stiefzoon had vergiftigd met een bord bedorven pasta, zal niet moeten terechtstaan. Jérémy (14) uit Linkebeek overleed op 5 oktober 2014 in de woning van zijn biologische vader. De man was inkopen gaan doen en vond bij zijn thuiskomst het lichaam van zijn zoon. In het ziekenhuis konden de artsen alleen nog het overlijden van de jongen vaststellen.Twee weken later stapte zijn stiefvader naar de politie en bekende dat hij de jongen vergiftigd had met een bord bedorven pasta. De man, die kampte met psychische problemen, trok later zijn bekentenissen in en uit onderzoek bleek dat de jongen niet overleden was door de bedorven maaltijd. Het parket Halle-Vilvoorde had dan ook aan de Brusselse raadkamer gevraagd de man buiten vervolging te stellen en dat is ook gebeurd. Er kon nooit achterhaald worden wat de precieze doodsoorzaak was. In het lichaam van de jongen waren sporen van arsenicum aangetroffen, maar de oorsprong daarvan blijft een raadsel. (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN