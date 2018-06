Stiefmoeder blijft in cel voor moord nadat kleuter "verdronk in bad": "Ze was altijd jaloers op Chelsea" Bjorn Maeckelbergh

09 juni 2018

00u00 0 De Krant De familie van Chelsea (net geen 3) die vorige week thuis in Lebbeke in bad verdronk, gelooft niet dat haar dood een ongeluk is. Het gerecht besliste gisteren de 18-jarige stiefmoeder - die voor kinderverzorgster studeerde - al zéker een maand langer in de cel te houden op verdenking van moord. "Blijkbaar was Megan heel jaloers op Chelsea", zegt de doopmeter van het meisje.

Papa Bjorn (27) kan het nog niet aan om over zijn overleden dochtertje te praten. Volgens zijn tweelingzus Kim sluit hij zich al dagen op in de slaapkamer van Chelsea. Zijn nieuwe vriendin Megan (18) zit sinds begin deze week in de cel voor de moord op zijn dochter. Gisteren verlengde de raadkamer van Dendermonde de aanhouding van de stiefmoeder met een maand. "Het is zo pijnlijk", zegt Kim, de doopmeter van Chelsea. Vorige week donderdag zag ze Megan nog aan het ziekenhuis van Jette waar de kleine Chelsea 's avonds in allerijl naartoe was gebracht.

