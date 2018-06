Stiefmama toont hoe kleuter 'verdronk' 30 juni 2018

Het gerecht heeft gisteren in Lebbeke een reconstructie gehouden van de dood van Chelsea. Het meisje stierf begin deze maand in de flat van haar papa, terwijl alleen haar 18-jarige stiefmama Megan bij haar was. Chelsea zou de week nadien 3 jaar worden. Volgens de jonge vrouw was de dood van de kleuter een ongeluk. Het gerecht hield de studente kinderverzorging niettemin aan op verdenking van moord. Zelf zegt ze dat ze Chelsea maar heel even uit het oog verloor toen ze iets ging halen in de woonkamer. Toen ze terugkeerde, was het al te laat. Megan toonde gisternamiddag van twee tot vijf uur aan de onderzoeksrechter wat er zich volgens haar in de flat afspeelde. Het is onduidelijk of de reconstructie nieuwe elementen opleverde. (BJM)

