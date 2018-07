Stiefdochters tevreden met 8 jaar cel voor hun verkrachter 06 juli 2018

Een man van 59 uit Lanaken moet acht jaar naar de gevangenis omdat hij zijn stiefdochters jarenlang drogeerde en misbruikte. Hij zal die straf ook effectief moeten uitzitten. "Aangezien je de feiten blijft betwisten, kan je geen uitstel krijgen", aldus de strafrechter in Tongeren. Vanessa en Agneta zijn vandaag 29 en 34 jaar. Hun vroegere stiefvader mengde in hun tienerjaren slaappillen en drugs in hun spaghetti. Vervolgens verkrachtte en filmde hij de verdoofde zussen. De verzameling video's werd in 2016 per toeval ontdekt. Jean-Marie C. spreekt tegen dat de meisjes minderjarig waren. Volgens hem had hij "een relatie" met hen. "Gerechtigheid is geschied", reageerden de twee vrouwen gisteren na de uitspraak. Al zullen ze naar eigen zeggen pas écht gerust zijn als C. effectief in de cel zit. Gisteren mocht hij op vraag van zijn advocaat nog als een vrij man naar huis. C. kan nog beroep aantekenen. (BJM/VCT)

