Sticker verklapt aantal huisdieren 04 mei 2018

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) lanceert een sticker die de levens van huisdieren bij brand moet redden. Baasjes kunnen hem op het raam of de brievenbus plakken om de hulpdiensten te verwittigen dat er huisdieren aanwezig zijn. "Er zijn nu heel wat verschillende stickers in omloop", aldus Weyts. De N-VA'er geeft steden en gemeenten nu de mogelijkheid om in te tekenen op een uniforme huisdiersticker, die gedrukt wordt op kosten van de Vlaamse overheid. De lokale besturen moeten enkel nog instaan voor de verdeling. Weyts zal zelf ook een sticker plakken - hij heeft een hond, een kat en een paar varkens. "Een huisdiersticker verandert niets aan onze werkwijze op het terrein", zegt Bert Brugghemans, zonecommandant in Antwerpen. "Bij een brand of een interventie gaan we altijd op zoek naar mensen en dieren. Als mensen met zo'n sticker kenbaar willen maken welke huisdieren ze hebben, is dat natuurlijk goed, maar wat we veel belangrijker vinden, is het gebruik van rookmelders. Die waarschuwen tijdig voor brand." (IVDE/KAV)

