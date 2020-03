Exclusief voor abonnees Stichter bouwbedrijf met opzet van trap geduwd? 23 maart 2020

Het gerecht onderzoekt of er kwaad opzet gemoeid is bij de zware val die Gino Debrabandere (82) heeft gemaakt van de trap in zijn woning. De stichter van heftruck-, bouw- en industriemachinespecialist Duma uit het West-Vlaamse Marke zou mogelijk van de trap geduwd zijn en er is ook een geldsom uit de woning verdwenen.