Stewardessen met maatje meer zijn opnieuw welkom bij TUI

Vrouwen met een maatje meer zijn opnieuw welkom bij TUI. De luchtvaarttak van TUI heeft haar Nederlandse vacatures aangepast na klachten over een opmerkelijke vereiste voor de cabin crew. Van vrouwelijke sollicitanten werd verwacht dat zij maximaal maat 40 hadden. Mannen mochten solliciteren tot maat 52. Een Nederlandse journaliste zag de vereisten staan en kreeg veel bijval toen ze de vacature op Twitter veroordeelde, waarop TUI zich verontschuldigde. "Ook wie een grotere maat heeft, is welkom. Het is zwaar werk, dus je moet wel in goede conditie zijn", klinkt het.

