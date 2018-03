Stewardess zoekt man die haar hielp na aanslag 20 maart 2018

Nidhi Chaphekar, de Indiase stewardess die twee jaar geleden gewond raakte na de aanslagen op Zaventem, komt opnieuw naar ons land. Ze zal een herdenkingsplechtigheid bijwonen voor de slachtoffers. De vrouw wil iedereen graag bedanken voor de hulp die ze die gruwelijke dag kreeg. Al is ze nog op zoek naar één man. "Hij droeg een wit hemd, met 'Brussels' erop geschreven. Hij had blond haar, was klein en heel slank. Hij zorgde voor mij en vijf anderen."Hou vol, alles komt goed", zei hij. Ik zou hem graag ontmoeten." Ondertussen gaat het beter met de vrouw, die administratief werk doet voor Jet Airways. Ze hoopt snel weer te kunnen vliegen. (FT)

