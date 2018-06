Stewardess loopt tot 4 keer hoger risico op kanker 27 juni 2018

Bemanningsleden van vliegtuigen lopen een verhoogd risico op allerlei soorten kanker. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Harvard. De onderzoekers vergeleken de medische situatie van meer dan 5.300 - voornamelijk vrouwelijke - cabinepersoneelsleden met de resultaten van een nationale gezondheidsstudie bij 5.000 Amerikanen. De 'veelvliegers' hebben met name een hoger risico op tumoren in de borst (3,4% in plaats van 2,3%), darmen (0,47% in plaats van 0,27%), schildklier (0,67% in plaats van 0,56%), baarmoederhals (1% in plaats van 0,7%) en baarmoeder (0,15% in plaats van 0,13%) dan de gemiddelde landgenoot in dezelfde leeftijdscategorie. Nog duidelijker kwam het al langer bekende verhoogde risico op huidkanker naar boven. Stewardessen ontwikkelen meer dan dubbel zo vaak melanomen (2,2% in plaats van 0,98%) en lopen zelfs een vier keer hoger risico op andere vormen van huidkanker (7,4% in plaats van 1,8%). Ook bij het mannelijk boordpersoneel is er een verhoogde kans, al is die beduidend lager dan bij vrouwen. Een verklaring geeft de studie niet, maar er wordt van uitgegaan dat de blootstelling aan kosmische straling een rol speelt.

