Stewardess Betty gespot op grote hoogte 28 mei 2018

Betty Owczarek (42), bekend van de allereerste editie van 'Big Brother', heeft onlangs een opleiding tot stewardess bij Brussels Airlines beëindigd, en nu is ze ook gespot tijdens een vlucht. Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt trok naar Monaco voor de jaarlijkse Grand Prix en kreeg er vorige week op het vliegtuig naar Nice onverwachts een attractie bij. "Op enkele rijen wat verderop was er commotie, en wilden de mensen een selfie met de blonde stewardess", schrijft hij in zijn dagboek op HLN.be. "En om me heen, hoe dichter ze naderde, hoorde ik vooral het oudere publiek fluisteren: 'Heb je haar gezien?'" Het blijkt Betty te zijn, die haar nieuwe job uitstekend doet. "Ze was heel vriendelijk en behulpzaam." Haar carrièreswitch was niet de eerste. Betty was in het verleden al slagersvrouw, naaktmodel, horeca-uitbaatster, zangeres en bejaardenverpleegster. (HL)

