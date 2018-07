Stevoortenaar hele week in 'Switch' 28 juli 2018

00u00 0

Vanaf maandag is Stevoortenaar een hele week lang te zien in een nieuwe week van het één-programma Switch. Presentator Adriaan Van den Hoof krijgt deze week bezoek van Tom Schepers. Deze 38-jarige Limburger is leerkracht elektriciteit en mechanica. Hij heeft samen met zijn vriendin Dagmar twee zonen. Tom houdt van lopen met zijn vriendin, supporteren voor zijn sportende kinderen en kickboksen in zijn vrije tijd. Hij is een fervent klusser en verbouwde zijn eigen huis. Ook interessant: Tom is bang van muizen. Van den Hoof kennende, zal hij geen enkele kans onbenut laten om een grapje te maken over deze opvallende eigenschap van de stoere Stevoortenaar. Switch is elke dag te zien na 'De Kampioenen' op één om 20.40 uur of 20.50 uur, afhankelijk van welke dag het is. (BVDH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN