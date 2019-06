Exclusief voor abonnees Stevige Franse interesse voor Gilbert 14 juni 2019

Doet Philippe Gilbert zijn carrière uit bij Deceuninck-Quick.Step of verkast hij de komende twee jaar alsnog naar een ander team? Dat is de grote vraag. Na de recente contractverlenging van Julian Alaphilippe is de winnaar van Parijs-Roubaix Patrick Lefeveres volgende grote bekommernis. Gilbert wordt alvast stevig aan de mouw getrokken vanuit... Frankrijk. Zo kreeg hij een mooi aanbod van Arkéa-Samsic, het procontinentale team van onder meer André Greipel. Maar daar gaat hij zo goed als zeker niet op in. Ook het Groupama-FDJ van 'copain' Marc Madiot, bij wie Gilbert in 2003 zijn profdebuut maakte, lijkt een optie. Maar de grootste interesse komt uit de hoek van Cofidis. De ploeg van Cédric Vasseur hoopt in 2020 op te klimmen naar de WorldTour en kan een versterking à la Gilbert in die optiek heel goed gebruiken. Alleen... is onze 36-jarige landgenoot niet de eerste prioriteit. Er wordt volop gesproken met een andere renner van zijn kaliber. Lopen die onderhandelingen succesvol af, dan kan dat de eventuele komst van Gilbert bemoeilijken. Manager Dries Smets klinkt formeel. "Er is op dit moment nog helemaal niets beslist. Er zijn verschillende pistes, maar alles ligt nog open. Voor alle duidelijk: ook een verlengd verblijf bij Deceuninck-Quick.Step behoort zeker tot de mogelijkheden." (JDK)

