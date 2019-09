Exclusief voor abonnees Stevig op hun poten 07 september 2019

00u00 0

Hij vat de koe bij de hoorns - in deze een stier tijdens een bezoekje aan Darnford Farm in Banchory, een dorp nabij Aberdeen. Brits premier Boris Johnson staat nog altijd stevig op z'n poten, vindt hij zelf. Zelfs nadat hij zijn derde verlies als premier in drie stemmingen leed en hij zijn broer Jo zag opstappen uit de regering. "Ik word nog liever dood in een greppel gevonden dan de Europese leiders in oktober om nieuw brexituitstel te vragen", klonk het. "Ik ga naar Brussel, ik krijg een deal en alles is op 31 oktober in kannen en kruiken." Of hij toch niet aan ontslag denkt als hem dat niet lukt? "Dat heb ik zelfs nog niet overwogen", klonk zijn antwoord. Nieuwe parlementsverkiezingen lijken nu stilaan onvermijdelijk: Johnson heeft geen meerderheid meer en wist dus geen enkele stemming te winnen. Ook in zijn eigen partij ligt hij onder vuur: zo stemden 22 Lagerhuisleden mee met de oppositie, tegen een brexit zonder akkoord. Ze werden door Johnson bijgevolg ontslagen. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Boris Johnson