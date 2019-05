Exclusief voor abonnees Steven Van Herreweghe werkt aan theatertournee 28 mei 2019

Vanaf oktober trekt Eén-gezicht Steven Van Herreweghe (41) op theatertournee. In 'De droom van Philo' krijgt de presentator de geest van Philo Farnsworth op bezoek. Die Amerikaanse boerenzoon kreeg in 1920 op 14-jarige leeftijd een ingeving waarmee hij de basis voor televisie legde. Hij creëerde één van de grootste uitvindingen van de 20ste eeuw, maar hij stierf in 1971 verbitterd en liet een creatie achter waar hij helemaal niet fier op was. Anno 2019 wil Philo weten wat er van zijn uitvinding geworden is.

