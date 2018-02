Steven Van Herreweghe vindt de jongen die stond waar hij niet mocht staan 01 februari 2018

00u00 0

Steven Van Herreweghe duikt vanavond weer in het rijke VRT-archief, en vindt er de 'jongen die stond waar hij niet mocht staan'. De bewuste kerel kwam op 2 november 1992 in 'Het Journaal', al was dat niet uit vrije wil. Toen nieuwslezer Dirk Sterckx afscheid nam van de kijker, stapte er plots een jongen in beeld. Na enkele passen besefte hij dat hij te zien was voor kijkend Vlaanderen en spurtte hij weg. Wie is hij en wat deed hij? Steven zoekt het voor ons uit. Daarnaast zien we ook acteur Filip Peeters op de sofa en speelt Rani De Coninck nog even opnieuw van 'Droomfabriek'.