Steven Van Herreweghe neemt vriendin beet met telefoongrap

Steven Van Herreweghe neemt een vliegende start in 2018. Morgen start hij zijn langverwachte comeback op Eén met 'Van algemeen nut', en voor zijn vriendin Katrien Vanderlinden is hij nu al dé man van het jaar. Op Instagram postte ze een foto van hen beiden om hun 10-jarig jubileum te vieren. Ze bedankt hem daarin onder meer voor hun "prachtig leven" samen en voor hun twee "zalige ventjes", maar ook voor het feit dat hij haar al eens telefonisch bij de neus durft te nemen. "Bedankt voor de anonieme telefoontjes waarbij je me belt met een andere stem en doet alsof je Roger van het cultureel centrum van Linkebeek bent die me wilt inhuren om een videocaptatie te doen van 2 bronstige emoes op het podium. Love you m'n baasje, het leven gaat nooit saai zijn met jou!", schrijft Katrien. De twee gingen eind 2015 uit elkaar nadat Steven een korte romance had met MNM-presentatrice Julie Van den Steen, maar een jaar later kozen ze opnieuw voor elkaar. (KDL)

