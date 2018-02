Steven Van Herreweghe laat kijker François de lotto presenteren 15 februari 2018

De Eén-kijker zal zaterdag verbaasd opkijken bij de lottotrekking. Niet presentatrice Sophie Dewaele mag de winnende cijfers bekendmaken, wél François Herck uit Limburg. En daar zitten Steven Van Herreweghe en zijn programma 'Van algemeen nut' voor iets tussen. François was ooit te gast in 'Kwidam' en bij Luc Appermont in de 'Pak de poenshow'. Dertig jaar geleden maakte hij van zijn televisieoptreden gebruik om de antenne te kapen. François vroeg live op tv om eens Eurosong of de Lotto te mogen presenteren, maar hij kreeg nooit antwoord op zijn - zeer spontane - sollicitatie. Steven kan de tijd niet terugdraaien, maar wil zich in naam van de VRT verontschuldigen. En meer: hij heeft het met de Nationale Loterij op een akkoordje gegooid. Zeer uitzonderlijk mag François de lottotrekking presenteren op Eén. Dit weekend neemt hij het even over van Sophie en krijgt hij toch nog zijn 'moment de gloire'. (ARo)

