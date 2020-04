Exclusief voor abonnees Steven Van Gucht: "We gaan nog maanden met dit virus moeten samenleven" 14 april 2020

Het aantal ziekenhuisopnames blijft lichtjes dalen. "We zien sinds begin april een geleidelijke, trage daling van het aantal ziekenhuisopnames", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Dat is bemoedigend, maar de weg is nog lang. Het aantal overlijdens ligt nog altijd heel hoog en gaat de komende dagen waarschijnlijk nog stijgen. De belasting van onze ziekenhuizen is ook nog steeds hoog. We moeten dit absoluut blijven volhouden. Wat we vandaag doen, zien we pas binnen tien à veertien dagen in de cijfers." Van Gucht keek tijdens de dagelijkse briefing ook al verder vooruit. "We gaan nog maanden met dit virus moeten samenleven. Het is belangrijk dat we het nu zo klein mogelijk maken, zodat we in de toekomst het geweer van schouder kunnen veranderen, de maatregelen kunnen versoepelen en op een gecontroleerde manier gaan samenleven met dit virus."

