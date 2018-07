Steve Jobs was geen fan, maar morgen wordt de App Store 10 jaar 09 juli 2018

De App Store van Apple, waarmee gebruikers van een iPhone applicaties kunnen downloaden, viert morgen feest. Dan is het exact tien jaar geleden dat Steve Jobs applicaties van andere ontwikkelaars dan Apple beschikbaar stelde via een online shop. Bij de eerste iPhone was hij immers geen fan van apps die niét van Apple waren: eigen apps stonden sowieso op de iPhone geïnstalleerd en via hun browser moesten gebruikers de sites van ontwikkelaars bezoeken om een webapplicatie te gebruiken. Maar dat werkte niet en de App Store was geboren. Bij de start waren er 500 apps beschikbaar, zoals Google en eBay, intussen telt de App Store er meer dan 2 miljoen. Dat bracht intussen al 36 miljard euro op, waarvan een groot deel terugvloeit naar de ontwikkelaars. Wekelijks trekt de online shop 500 miljoen bezoekers. De apps van Facebook en Facebook Messenger zijn het populairst: de eerste werd in totaal meer dan 700 miljoen keer geïnstalleerd. (CMA)

