Steve en Mieke zijn neef en nicht... én getrouwd: "Wij hebben geen vieze ziekte, hé. Wij zijn gewoon heel erg verliefd" Redactie

25 april 2018

00u00 0 De Krant Mieke (25) en Steve (32) Maes uit Leuven lijken een heel gewoon koppeltje. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn neef en nicht, en ondanks de scheve blikken en kwetsende woorden lieten ze de liefde toe. Vandaag zijn ze al ruim vier jaar gelukkig getrouwd, en hebben ze een kerngezond dochtertje van 2. Ze vinden het tijd dat het taboe wordt doorbroken. "Er zijn zeker nóg mensen zoals wij."

"Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?" Als Mieke en Steve nieuwe mensen ontmoeten en deze voorspelbare vraag valt, zeggen ze vlakaf: 'We zijn neef en nicht'. "Waarom zouden we ons ook schamen?", vraagt Steve. "We zien elkaar graag en kunnen gewoon niet zonder elkaar. Het was een veel grotere schande geweest als we ons gevoel hadden genegeerd." Mieke knikt heftig van 'ja', en aait intussen over Steves rechterhand. Maar het is niet altijd gemakkelijk geweest. Moeilijk zelfs. Lastig ook. Hun verboden liefde laat tot op vandaag sporen na. Zo heeft Steve met enkele van zijn familieleden nog altijd géén contact. Hoewel hij nu al zeven jaar officieel samen is met Mieke. "Ik droomde nochtans altijd van een grote, gezellige familie", zegt Mieke. "Maar het is nu zo."

Bevriend

Door een familievete in haar kindertijd hebben ze elkaar jaren niet gezien. "Ik was acht toen mijn ouders en die van Steve ruzie kregen", vertelt Mieke. Van de ene op de andere dag zagen ze elkaar niet meer. Toen ze zeventien was, kreeg ze op Facebook een vriendschapsverzoek van de vader van Steve. "Hij zocht toenadering toen zijn eigen vader heel ziek was", zegt ze. "Ik heb nog twee weken getwijfeld: aanvaard ik hem of niet? Want wat zal mijn moeder zeggen?" Uiteindelijk klikte Mieke op 'bevestigen'. Niet veel later sprak ze met haar nonkel en enkele anderen af op Maanrock in Mechelen. "Ik was zeventien en stond met mijn toenmalig lief te knuffelen toen ook Steve en zijn vrouw arriveerden. Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Maar het klikte wel meteen. We voelden ons heel prettig bij elkaar."

