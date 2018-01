Steve Bannon stapt op bij Breitbart 00u00 0

Steve Bannon heeft ontslag genomen als voorzitter van de conservatieve nieuwssite Breitbart. Bannon lag onder vuur in conservatieve kringen nadat hij in aanvaring kwam met president Donald Trump. Onder meer uitspraken van Bannon in het beruchte boek 'Fire and Fury' van Michael Wolff duwden de relatie tussen Bannon en Trump de dieperik in. In dat boek laat Bannon zich onder meer negatief uit over Trumps zoon Donald Junior, wat hem op harde kritiek van het staatshoofd kwam te staan. Die verslechterde verstandhouding met Trump straalde ook af op Breitbart. Lezers van de website kozen massaal partij voor 'hun' president. "Ik heb op Trump gestemd, niet op Bannon", was de populairste reactie op de website. Ook zijn financiers, de Mercers - die grote invloed uitoefenen binnen Breitbart - namen afstand van Bannon. (TW)

