Geachte mevrouw Simoens, lieve Lutgart. U - je - kent mij niet, maar ik was fan van je radioprogramma's. Je weet niet hoe dikwijls je mij hebt begeleid naar verre oorden aan boord van mijn 40-tonner. Met je programma zalfde je mijn vertrek van huis op zondagavond. Vandaag bewonder ik je openhartigheid in je gesprek met Annick Grobben. Ik steun je verzuchting, het is bijna een eis dat mensen deze mogelijkheid moeten kunnen krijgen om sereen te sterven als zijzelf vinden dat de tijd aangebroken is. Waarschijnlijk heb jij je familie al voorbereid op je beslissing. Lieve Lutgart, ik wens uit het diepste van mijn hart dat jij de politici kunt overtuigen met je pleidooi om waardig te kunnen sterven na een voltooid leven. Merci voor je inzet.

René Cornelis, Mortsel

