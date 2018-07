Steun van die andere ster 02 juli 2018

Was het een nobele daad of wou hij gewoon dat het spel zo snel mogelijk kon worden verdergezet? Cristiano Ronaldo hielp Edinson Cavani diep in de tweede helft van het veld. 'El Matador' mankte naar de kant en CR7 bood hem daarbij wat ondersteuning. Het respect tussen de twee was groot en wederzijds. Ronaldo gaf de man die twee keer scoorde nog een bemoedigend tikje mee. (SJH)

