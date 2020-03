Exclusief voor abonnees Steun de helden van nu met onze poster 20 maart 2020

Hier zitten we dan. Binnen. In ons kot. Het hele land is stilgevallen. Of toch niet? Dokters, zorgpersoneel, supermarktmedewerkers, pakjesbezorgers, politieagenten, wetenschappers... stuk voor stuk mensen die naar buiten moéten. Zij zijn de helden van nu, en als grootste krant van het land willen we hen een hart onder de riem steken. Help mee om hen te bedanken, met de poster die u morgen bij uw krant vindt. Schrijf er de naam op van een held - een familielid, een vriend, een buur... - en hang 'm op een zichtbare plek . Deel uw poster ook door een foto online te zetten: #samentegencorona.

