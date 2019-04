Exclusief voor abonnees Stervende Vlaming is gul voor goede doelen 15 april 2019

00u00 0

De Vlaming laat steeds meer geld na aan goede doelen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg. Artsen Zonder Grenzen haalt zelfs al 30% van zijn werkingsmiddelen uit nalatenschappen. In 2017 kregen 1.080 goede doelen een deel van een nalatenschap. In 2018 waren dat er al 1.258 (+16%). Maar belangrijker is dat de mensen die beslissen om geld na te laten aan een goed doel, ook veel guller zijn. Het geld dat de Vlaamse overheid haalt uit de erfbelasting op zo'n nalatenschap is in drie jaar tijd zelfs met 53% gestegen, van ruim 15 miljoen euro naar meer dan 23 miljoen euro. De verklaring ligt volgens Schryvers enerzijds in het feit dat er meer alleenstaanden zonder dichte familie zijn, en anderzijds dat goede doelen meer reclame maken rond de mogelijkheid.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen