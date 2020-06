Exclusief voor abonnees Sterrenrestaurants openen wat later 04 juni 2020

Sterrenrestaurants nemen hun tijd om weer te openen. "Het is veel te vroeg dag", zegt Filip Claeys, chef van tweesterrenrestaurant De Jonkman in Brugge. Hij opent pas op 17 juni weer. "In Nederland kreeg de horeca een maand tijd om zich voor te bereiden, met duidelijke richtlijnen." Ook bij The Jane wachten ze nog even af. De tweesterrenzaak van Sergio Herman en Nick Bril opent pas op 19 juni, met 54 in plaats van 75 zitplaatsen. "We halen overal een tafel vantussen en zullen alles goed afschermen", zegt chef Bril. "De grote foodbar boven blijft nog dicht, wegens niet coronaproof."

