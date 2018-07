Sterrenrestaurant Table D'Amis sluit de deuren 26 juli 2018

Matthieu Beudaert (41) en Sofie Delbeke (43) sluiten hun sterrenrestaurant Table D'Amis in Kortrijk, om met een nieuw concept te beginnen. Daarmee geven ze ook de Michelinster af die ze sinds 2012 aan de deur mochten hangen. "Toen Sofie en ik negen jaar geleden onze zaak startten, hadden we een ideaalbeeld voor ogen", legt Beudaert uit. "Table D'Amis is flink gegroeid, maar we moeten vaststellen dat we toch vrij ver van dat oorspronkelijke ideaalbeeld zijn beland." Dat ideaalbeeld bereiken, kan alleen maar door iets compleet nieuws te starten, denken Beudaert en Delbeke. "Het moet echt het restaurant worden waar we zélf naartoe zouden gaan. Waar we niet meer gebonden zijn aan die vaste degustatiemenu's, maar waar onze gasten à la carte kunnen kiezen uit een aantal gerechten. Waar we opnieuw elke week kunnen brainstormen over wat we, naargelang het aanbod op dat moment, de week erop willen serveren. We gaan daar uiteraard opnieuw naar dezelfde kwaliteit streven, maar we willen ons weer meer amuseren." De nieuwe zaak krijgt de naam Restaurant Beudaert. (JME)

