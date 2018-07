Sterrenkok Pierre Romeyer (88) overleden 13 juli 2018

Pierre Romeyer, één van Belgiës meest gerenommeerde meesterkoks, is op 88-jarige leeftijd overleden. Romeyer werd in 1930 in Etterbeek geboren en stond lange tijd aan het hoofd van het driesterrenrestaurant Maison de Bouche in Hoeilaart. Collega Frank Fol noemt hem "onze Bocuse". De ouders van Romeyer kwamen uit de Gaumestreek, maar hij groeide op in Brussel. In zijn beginperiode werd hij naar eigen zeggen betaald in maaltijden, maar al snel kon hij terecht in het Brusselse huis Savoy en op een mijnenveger van de Belgische zeemacht, alvorens de schort aan te binden in het Carlton in Brussel. Romeyer stond ook achter het fornuis tijdens de Expo '58. Nadien begon hij zijn eerste restaurant, Val Vert. Zijn tweede was Maison de Bouche. Van 1983 tot 1994 had het drie sterren. In 1980 richtte Romeyer samen met enkele andere peetvaders van de Belgische keuken de Vereniging van Meesterkoks van België op. De chef-kok, die in 2002 de titel van baron kreeg, ging in 1994 met pensioen.

