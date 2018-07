Sterrenchef Luc Bellings oordeelt over spaghetti bolognese: "Die slierten klitten verdacht aaneen" Stefan Vanderstraeten

28 juli 2018

00u00 1 De Krant Niet alleen aan de kust, ook in de Ardennen duiken steeds meer Vlaamse toeristen op. Maar waar eten die nu het lekkerst aan de beste prijs? Sterrenchef LUC BELLINGS en redacteur STEFAN VANDERSTRAETEN zoeken het deze zomer uit in een ultiem duel. Zeven zaterdagen lang gaan zij in beide landsdelen hetzelfde gerecht proeven. Noorden versus zuiden, kust tegen Ardennen: wie zegeviert?

Zo moet het

"Zoek het voor een spaghetti bolognese niet te ver. In de saus volstaan rundvlees, tomaten en ajuin of sjalot, afgekruid met oregano en laurier en eventueel wat paprika en cayennepeper. Meer hoeft eigenlijk niet: geen look en zeker geen wortelen - die zouden de saus veel te zoet maken. Zeker in dit seizoen horen de tomaten vers te zijn en mag de bolognesesaus geen soep worden. Ze mag niet waterachtig zijn én hoort voldoende 'droog' te blijven zodat ze aan de spaghettislierten blijft kleven."

"De spaghetti hoort uiteraard beetgaar - 'al dente' - te zijn, à la minute gekookt, al vrees ik vooral vastgekookte en papgare slierten op mijn bord te zullen krijgen. Wat eigenlijk ontoelaatbaar is voor een eenvoudig klaar te maken gerecht. Tot slot: de geraspte kaas - bij voorkeur Parmezaanse - hoort altijd apart geserveerd te worden. Zo kan iedereen zelf bepalen of en hoeveel kaas men gebruikt."

