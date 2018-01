Sterrenchef gaat politiek in 27 januari 2018

Chef van sterrenrestaurant Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver Axel Colonna-Cesari (foto) is één van de kandidaten op de kieslijst van Samen Anders in Sint-Katelijne-Waver. Colonna-Cesari zal als onafhankelijke kandidaat op de lijst staan. "Deze stap is een logische keuze wanneer je geëngageerd bent. Ik wil me al een tijdje inzetten voor de gemeente, maar als zelfstandige is het moeilijk om een kleur te bekennen. Omdat er op deze lijst plaats is voor mensen zonder politieke kleur wil ik graag mijn schouders onder dit project zetten. Samen Anders heeft de voorbije jaren ook bewezen dat je door samen te werken verder geraakt", aldus Colonna-Cesari. Ook in 2012 trokken Open Vld, sp.a en enkele onafhankelijke kandidaten samen naar de kiezer.

