Sterren uit 'Game of Thrones' en 'The X-Files' zakken af naar Gent 28 maart 2018

De FACTS-beurs in Gent heeft een indrukwekkende gastenlijst dit voorjaar. De opvallendste naam is zonder twijfel Isaac Hempstead, die Bran Stark speelt in 'Game of Thrones'. Komen ook naar de 'geek'-conventie: Gillian Anderson ('The X-Files', 'The Fall'), Cobie Smulders ('Agents of S.H.I.E.L.D.', 'How I Met Your Mother'), Joe Keery ('Stranger Things'), Manu Bennett ('Spartacus') en Emilie de Ravin ('Once Upon A Time'). FACTS wordt twee keer per jaar georganiseerd. De 'spring edition' gaat door op 7 en 8 april in Flanders Expo in Gent. (MVO)