Sterren starten WK-voorbereiding 23 mei 2018

In volle voorbereiding op het WK. Brazilië legde begin deze week zijn medische testen af. Neymar deed dat zonder problemen - zuurstofmasker op het hoofd. Gisteren trainde de aanvaller van PSG ook voor het eerst mee met de Seleção sinds zijn blessure. Het lijkt er op dat Neymar helemaal fit geraakt om te knallen in Rusland. Opluchting bij de fans en ongetwijfeld ook bij de Braziliaanse bondscoach. Ook Argentinië is eraan begonnen, al lijkt het er daar iets relaxter aan toe te gaan. Lionel Messi staat er rustig bij, de handen in de zakken. De troepen aanschouwend.

